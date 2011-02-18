Пожар в ресторане под Петербургом локализован, никто не пострадал.
Санкт-Петербург и область, 18 фев 2011, 11:33
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Пожар в ресторане под Петербургом локализован, никто не пострадал.
В Сестрорецке под Санкт-Петербургом около 11:00 мск огнеборцам удалось локализовать пожар в ресторане "Старая мельница". Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС города, данные о пострадавших в результате возгорания не поступали.
Как стало известно ранее, огонь в заведении вспыхнул сегодня в 5:43 мск. Из-за проблем с водоснабжением пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-бис. В кирпичном здании с мансардой пламенем были охвачены помещения ресторана и чердак. Площадь возгорания составила порядка 500 кв. м.