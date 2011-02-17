Прокуратура Коми признала законным возбуждение дела против сотрудников УФСИН, похитивших из бюджета 18 млн руб.

Прокуратура Республики Коми признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, совершенного сотрудниками исправительной колонии N1 регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, уголовное производство начато в порядке ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).



Установлено, что в 2008-2010гг. исправительная колония заключила контракты на поставку государственным заказчикам сушеного картофеля. Однако, как показала проверка, контрагентам продавался полуфабрикат, который закупался у иных производителей. Общая сумма похищенных бюджетных средств превысила 18 млн руб.