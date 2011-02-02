Специалисты тестируют аппаратуру военного спутника, запуск которого прошел нештатно с космодрома Плесецк.

Специалисты проводят уточнение параметров орбиты и тестирование бортовой аппаратуры военного спутника, запуск которого прошел нештатно. Как сообщил РБК командующий Космическими войсками РФ генерал-лейтенант Олег Остапенко, в результате работы специалистов наземных средств Космических войск параметры орбиты космического аппарата установлены. В настоящее время с ним поддерживается устойчивая связь. Решение о возможности использования космического аппарата по целевому назначению будет принято по результатам работы межведомственной комиссии.

Ракета-носитель "Рокот" с космическим аппаратом военного назначения стартовала 1 февраля 2011г. с космодрома Плесецк. Через 2 минуты ракета была взята на сопровождение средствами Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами им.Титова. Однако после этого связь со спутником была потеряна.