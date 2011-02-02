Доллар на российском валютном рынке ММВБ подешевел в начале торговой сессии на 20 коп.

На российском валютном рынке ММВБ сегодня продолжилось укрепление рубля по отношению к доллару и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро). Котировки единой европейской валюты на открытии практически не изменились.
Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:25 мск составлял 29,4421 руб./долл., что на 20 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. При этом минимальные сделки по американской валюте совершаются сегодня на уровне 29,41 руб./долл., максимальные - 29,50 руб./долл.
Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:25 мск составлял 40,7247 руб./евро - практически без изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 40,715 руб./евро, максимальные - 40,8625 руб./евро.
Стоимость бивалютной "корзины" по состоянию на 10:25 мск составляла 34,5079 руб., что на 10 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Напомним, что официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России со 2 февраля 2011г., составляет 29,6548 руб./долл., курс евро - 40,7368 руб./евро.