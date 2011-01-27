Добыча руды ОАО "Кольская ГМК" (Мурманская обл.) в 2010г. увеличилась на 8,9% - до 8,59 млн т.

Добыча руды ОАО "Кольская горно-металлургическая компания" (Мурманская область) в 2010г. увеличилась на 8,9% по сравнению с 2009г. и достигла 8 млн 595 тыс. т. Как сообщает пресс-служба предприятия, достигнутый показатель превысил плановое задание на 2,4%. Выпуск никеля в прошлом году составил 111 тыс. 318 т, меди электролитной - 56 тыс. 378 т, кобальта - 2 тыс. 458 т.

Объем инвестиций Кольской ГМК в 2010г. составил 3,6 млрд руб. Основная часть средств была направлена на реализацию стратегических проектов развития предприятия, в том числе на строительство рудника "Северный-Глубокий". В результате работ по третьему пусковому комплексу рудник в конце 2010г. вышел на проектную мощность 6 млн т руды в год. Кроме того, 580 млн руб. было вложено в обновление оборудования компании.

Кольская горно-металлургическая компания (дочернее предприятие ГМК "Норильский никель") была создана в Мурманской области на базе комбинатов Североникель и Печенганикель. Компания представляет собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов. ОАО "Кольская ГМК" образовано 16 ноября 1998г.