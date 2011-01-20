В суд Петербурга передано дело чемпиона мира по кикбоксингу, обвиняемого в контрабанде кокаина на сумму 13 млн руб.

В Приморский федеральный суд Санкт-Петербурга передано уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся международными поставками кокаина. Как сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, трое фигурантов дела, один из которых является чемпионом мира и Европы по кикбоксингу, обвиняются в попытке контрабанды крупной партии наркотиков из Петербурга на Украину.

Деятельность международной организованной преступной группы, занимавшейся сбытом запрещенных веществ, была пресечена 18 июня 2010г. в результате совместных действий петербургских наркополицейских и МВД Украины. В Петербурге задержание обвиняемых происходило во время заключения сделки о продаже порядка 5 кг кокаина стоимостью около 13 млн руб. Одновременно на Украине были задержаны еще семеро участников ОПГ, у которых были изъяты наркотические вещества и три пистолета.