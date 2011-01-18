Управляющим директором по технологиям и техническому обслуживанию производства группы "Илим" назначен С.Пондарь.

Управляющим директором по технологиям и техническому обслуживанию производства группы "Илим" назначен Сергей Пондарь. Об этом информирует пресс-служба группы.



Основными задачами С.Пондаря на новом посту станут повышение эффективности и устойчивости производственных систем "Илима", совершенствование производственной и экологической деятельности компании.



С.Пондарь в 1987г. окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию по специальности "инженер-технолог". В 2009г. был назначен исполнительным директором ЗАО "Интернешнл Пейпер". До нового назначения работал в компании International Paper (США), где участвовал в проектах по развитию инструментов производственного совершенствования и внедрения улучшенных производственных практик.



ОАО "Группа "Илим" зарегистрировано 27 сентября 2006г. в Санкт-Петербурге. В 2007г. к группе были присоединены ОАО "Котласский ЦБК", ОАО "Целлюлозно-картонный комбинат", ОАО "Братсккомплексхолдинг" и ОАО "ПО "Усть-Илимский ЛПК" путем перехода на единую акцию. 2 июля 2007г. ОАО "Группа "Илим" начало работу как объединенная компания. Производственные активы группы структурированы по продуктовому и географическому принципу и включают бизнес-единицы "Илим Запад" и "Илим Восток".