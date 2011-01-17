Евро потерял сегодня в начале торгов 12 коп., доллар укрепился на 11 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня с укрепления национальной валюты РФ по отношению к евро и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро). При этом котировки единой европейской валюты на открытии вновь опустились ниже отметки 40 руб., в то время как котировки доллара поднялись выше 30 руб.

Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:25 мск составлял 40,0065 руб./евро, что на 12 коп. ниже официального курса евро к рублю, установленного Банком России с 15 января 2011г. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 39,99 руб./евро, максимальные - 40,293 руб./евро.

Американская валюта в начале торговой сессии, наоборот, немного подорожала. Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:25 мск составлял 30,0668 руб./долл., что на 11 коп. выше официального курса доллара к рублю, установленного Банком России с 15 января 2011г. Минимальные сделки по американской валюте совершаются сегодня на уровне 30,035 руб./долл., максимальные - 30,0925 руб./долл.

Стоимость бивалютной "корзины" по состоянию на 10:25 мск составляла 34,5367 руб., что на 7 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Стоит также отметить, что торги по доллару расчетами today сегодня не проводятся, поскольку американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Напомним, официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 15 января 2011г., составляет 29,9540 руб./долл., курс евро - 40,1264 руб./евро.