Генеральный менеджер компании Knight Frank в Петербурге О.Барков с 11 января 2011г. покинет занимаемую должность.

Генеральный менеджер компании Knight Frank в Санкт-Петербурге Олег Барков с 11 января 2011г. покинет занимаемую должность. Об этом РБК сообщили в компании. Вакантное место займет директор по профессиональной деятельности Knight Frank Николай Пашков.



В компании также уточнили, что О.Барков оставляет пост в связи с переходом на руководящую должность в российскую группу компаний одного из западных девелоперов.



Международная компания Knight Frank работает в Петербурге с 2004г. Петербургский офис оказывает консалтинговые и брокерские услуги на всех сегментах рынка недвижимости. В частности, Knight Frank St. Petersburg была привлечена в качестве экспертной компании по оценке предложений участников конкурса на право реконструкции острова Новая Голландия в Петербурге.