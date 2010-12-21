"Трансстрой" в декабре 2011г. завершит вторую очередь комплекса по перегрузке СУГ в порту Усть-Луга (Ленобласть).

"Трансстрой" в декабре 2011г. завершит вторую очередь комплекса по перегрузке сжиженного углеводородного газа (СУГ) и светлых нефтепродуктов в порту Усть-Луга (Ленинградская область). Как сообщает пресс-служба компании, договор на выполнение соответствующих работ подписан с ООО "СИБУР - Портэнерго".



Второй этап строительства комплекса включает в себя сооружение части резервуарных парков с системой трубопроводов и инженерных коммуникаций, строительство железнодорожной инфраструктуры и пункта налива автоцистерн, а также ремонтной мастерской и административного корпуса.



В целом проект предусматривает три этапа. Первая очередь строительства комплекса, начавшаяся в в июне 2010г., завершилась сегодня. Площадь промышленного строительства составляет 137 га. Плановый срок ввода комплекса в эксплуатацию - конец 2012г. По итогам реализации проекта СИБУР намерен решить задачи по утилизации попутного нефтяного газа и экспорту излишков продуктов его переработки через морской терминал.



В рамках первого контракта головной исполнитель работ по проекту, компания "Регион - Трансстрой", входящая в холдинг "Трансстрой" и базирующаяся в Северо-Западном регионе, выполнил инженерные работы по подготовке площадок комплекса, в том числе выторфовку территории комплекса, выемку и замещение грунта, отсыпку 2,7 млн куб. м песка, устройство водоотводных каналов. В настоящее время ведется строительство подходной дамбы зоны гидротехнических сооружений и строительство железнодорожного пути.



Комплекс расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области на акватории морского торгового порта Усть-Луга, в южной части Лужской губы Финского залива. Он предназначен для приема сжиженных углеводородных газов и светлых нефтепродуктов из железнодорожных цистерн, хранения и налива в морские суда. Плановые мощности комплекса рассчитаны на ежегодную перевалку и экспорт до 1,5 млн т СУГ и до 2,5 млн т светлых нефтепродуктов.



"Трансстрой" - строительный холдинг, специализирующийся на реализации масштабных комплексных проектов транспортной инфраструктуры на всей территории России и за рубежом. Холдинг объединяет более 40 организаций по различным направлениям транспортного и гражданского строительства. Корпоративным центром управления холдинга является "Проектно-строительная компания "Трансстрой". Портфель заказов "Трансстроя" в 2010г. составил 46 млрд руб.