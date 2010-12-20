Официальный курс доллара вырос на 11 коп., курс евро снизился на 29 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ проходит сегодня под знаком ослабления национальной валюты РФ по отношению к доллару. Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России с 21 декабря 2010г., вырос в итоге на 11 коп. и составил 30,7746 руб./долл. По состоянию на 15:30 мск средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow составлял 30,7785 руб./долл., что на 10 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по доллару совершаются на уровне 30,9499 руб./долл., минимальные - 30,74 руб./долл.

Единая европейская валюта сегодня, наоборот, подешевела по отношению к рублю. Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России с 21 декабря 2010г., снизился на 29 коп. и составил 40,5055 руб./евро. По состоянию на 12:20 мск средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow составлял 40,5091 руб./евро, что на 28 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 40,44 руб./евро, максимальные - 40,894 руб./евро.

Стоимость бивалютной "корзины" (0,55 долл. и 0,45 евро) по состоянию на 15:30 мск составляла 35,1660 руб., что на 2 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Ранее сегодня рубль обновил 10-недельный пик к "корзине", подорожав до 35,12 руб.