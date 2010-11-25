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"РБК daily": ОСК внесла в совместное предприятие с производителем ледоколов STX Finland около 2 млн евро наличными.
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"РБК daily": ОСК внесла в совместное предприятие с производителем ледоколов STX Finland около 2 млн евро наличными.
Санкт-Петербург и область, 25 ноя 2010, 10:53
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"РБК daily": ОСК внесла в совместное предприятие с производителем ледоколов STX Finland около 2 млн евро наличными.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и один из крупнейших производителей ледоколов в мире - STX Finland приступили к созданию российско-финского центра арктического судостроения. Как пишет сегодня газета "РБК daily", на базе одной из верфей STX в Хельсинки на паритетных началах создано совместное предприятие (СП). Финская сторона внесла в него сами верфи, а ОСК около 2 млн евро наличными, а также свою долю будущей прибыли СП.

Еще в конце августа с.г. глава ОСК Роман Троценко и президент STX Finland Юха Хейкинхеймо договорились о создании центра арктического судостроения на базе одной из верфей STX Europe. Как рассказали изданию источники, знакомые с планами компаний, для этого стороны решили создать СП на базе верфи STX в Хельсинки, на которой сейчас выпускаются пассажирские круизные лайнеры. Доли партнеров в СП равные, при этом финская сторона оплатит свою долю самими верфями, которые оцениваются в 300 млн евро. Со своей стороны ОСК вложит в СП 2 млн евро, а также свою долю будущей прибыли. Как отмечает собеседник газеты, она оценивается в 20 млн евро ежегодно.

Также в СП может быть внесено 20,4% конструкторского бюро Aker Arctic Technology Inc., входящего в STX Europe. Потребует ли такая сделка дополнительных вложений со стороны ОСК, пока не ясно. Директор по развитию ИА "Портньюс" Надежда Малышева отмечает, что конструкторское бюро - не менее важный актив в такой сделке, чем сами верфи, ведь оно обладает уникальным опытным бассейном для испытания судов, в том числе усиленного ледового класса. Также она добавляет, что ОСК сможет обеспечить будущий центр заказами, поэтому такое распределение взносов в СП оправданно.

О намерениях разместить заказы на строительство ледового флота уже заявляли и "Совкомфлот", и группа компаний FESCO. Глава "Совкомфлота" Сергей Франк накануне заявил, что судоходная компания намерена к 2013г. пополнить флот двумя дизель-электрическими ледоколами мощностью по 12 МВт каждый для работы на проекте "Сахалин-2". А в целом программа развития "Совкомфлота" предусматривает увеличение числа судов ледового класса, на что до 2015г. планируется направить около 2 млрд долл.

Кроме того, до конца года Министерство транспорта (Минтранс) намерено объявить тендер на строительство универсального атомного ледокола нового поколения. При этом госпрограмма по развитию арктического транспортного флота предполагает до 2020г. поставку около 60 судов ледового класса. ОСК уже заявляла о намерении участвовать в этом тендере Минтранса.

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов отмечает, что ОСК под силу выиграть такой тендер и без верфей STX Finland. "Хватило бы и российских предприятий - Балтийского завода и "Адмиралтейских верфей", - отмечает эксперт. Но наличие актива в Финляндии дает ОСК возможность претендовать на заказы западных компаний, добавляет А.Фролов. Но, правда, мощности "Адмиралтейских верфей" ОСК планирует перенести на новую площадку в Кронштадте, а покупка Балтийского завода у Объединенной промышленной корпорации под вопросом. По мнению Н.Малышевой, если сделка с финнами состоится, то ОСК может и вовсе потерять интерес к покупке верфей.

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