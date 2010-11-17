Заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО "РН - Северная нефть" назначена М.Мытова.

Заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО "РН - Северная нефть" (дочернее общество ОАО "НК "Роснефть") назначена Марина Мытова. Как сообщает пресс-служба компании, до нового назначения она возглавляла планово-бюджетное управление ООО "РН - Юганскнефтегаз".



М.Мытова родилась в 1960г. В 1983г. окончила Ростовский государственный университет по специальности "политическая экономия". Занимала должности экономиста, заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя начальника по экономике нефтегазодобывающего управления ООО "РН - Юганскнефтегаз".



ЗАО "Северная нефть" образовано в 1994г., в 2000г. преобразовано в ОАО. В 2003г. компания вошла в состав ОАО "НК "Роснефть". ООО "РН - Северная нефть" занимается добычей нефти, геологическим изучением, разработкой и освоением месторождений в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Является оператором по работам на 17 участках недр "Роснефти".