Выручка ОАО "Мостострой N6" по РСБУ в январе-сентябре 2010г. выросла на 71,9% - до 3,9 млрд руб.

Выручка ОАО "Мостострой N6" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-сентябре 2010г. выросла на 71,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и достигла 3 млрд 892 млн 853 тыс. руб. Об этом сообщается в материалах компании.



Чистая прибыль общества за отчетные девять месяцев возросла в 3,2 раза к данным января-сентября 2009г. и составила 53 млн 366 тыс. руб.



"Мостострой N6" (Петербург) был основан в 1945г. Обществом возведено около 5 тыс. мостов и путепроводов протяженностью более 380 км. Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г. снизилась в 5,8 раза по отношению к 2008г. - до 20 млн 541 тыс. руб. Выручка общества по итогам года сократилась на 37,8% и составила 3 млрд 495 млн 706 тыс. руб.