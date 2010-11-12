"РБК daily": Millhouse Capital готова вложить более 12 млрд руб. в реконструкцию острова Новая Голландия.

Учрежденная компанией Millhouse Capital Романа Абрамовича "Новая Голландия Девелопмент" готова вложить в развитие территории острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге около 400 млн долл. Соревноваться с ней за это право будет компания "Меридиан", которая предлагает инвестировать в проект 350 млн долл., пишет сегодня газета "РБК daily". Эксперты подчеркивают, что преобразование острова скорее имиджевое, чем приносящий прибыль проект, и прогнозируют окупаемость в течение минимум 10-12 лет.

Заявки компаний "Новая Голландия Девелопмент" и "Меридиан" соответствуют конкурсным требованиям, решила 11 ноября с.г. на заседании конкурсная комиссия. В течение двух дней предложения будут оцениваться компанией Knight Frank Saint-Petersburg - она выбрана в качестве единственного стороннего консультанта проекта. Экспертиза будет готова 13 ноября с.г., 15 ноября с.г. состоится очередное заседание конкурсной комиссии, победитель будет назван 9 декабря 2010г.

Начальник по информационной политике Millhouse Джон Манн отказался рассказать о параметрах конкурсной заявки. От "Меридиана" на заседании присутствовала юрист Дарья Филина, комментировать заявку и называть учредителей компании она также отказалась, предложив дождаться комментариев генерального директора Анны Губарь. Генеральный директор Фонда имущества Санкт-Петербурга Андрей Степаненко сообщил, что ООО "Меридиан" - петербургская компания. Она специализируется на организации грузовых перевозок. Компания зарегистрирована в Петербурге в 2008г., ее уставный капитал - 12 тыс. руб., учредителем выступает А.Губарь. Связаться с ней изданию не удалось.

В Mercury Development Игоря Кесаева (вместе с бизнесменом Шалвой Чигиринским учредили компанию "Новая Голландия", которая победила в первом конкурсе) на вопрос об участии в нынешнем соревновании отвечать отказались. Договор с "Новой Голландией" был заключен в феврале 2006г. и расторгнут в марте 2010г. в связи с арестом активов Ш.Чигиринского. Компания оценивала инвестиции в проект в 800 млн долл.

Глава Санкт-Петербургского комитета по инвестициям и стратегическим проектам Алексей Чичканов отметил, что в заявках присутствуют все объекты, которые инвестор обязан создать в соответствии с условиями конкурса: паркинг, гостиницы, выставочные залы (не менее 1,2 тыс. кв. м должны быть переданы городу), объекты инженерной инфраструктуры, два моста. Сколько компании предлагают заплатить городу за заключение инвестдоговора (но не менее 300 млн руб.), А.Чичканов не сообщил. Реализовать проект инвестор должен в течение семи лет.