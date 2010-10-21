Производство минудобрений ОАО "Аммофос" в январе-сентябре 2010г. увеличилось на 6,7% - до 1,96 млн т.

Производство минеральных удобрений ОАО "Аммофос" (Вологодская область, входит в холдинг "ФосАгро") в январе-сентябре 2010г. увеличилось на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1 млн 961,2 тыс. т. Как сообщает пресс-служба компании, с начала нынешнего года потребителям было отгружено 1 млн 947,9 тыс. т продукции, в том числе 407,9 тыс. т - на внутренний рынок. По отгрузке общий показатель за девять месяцев 2009г. был превышен на 110,3 тыс. т (6%).

В сентябре 2010г. "Аммофос" выпустил 193 тыс. т удобрений и отгрузил 183,6 тыс. т.

ОАО "Аммофос" (Вологодская область) входит в холдинг "ФосАгро". Компания специализируется на производстве фосфатных удобрений. Объем производства минеральных удобрений ОАО "Аммофос" в I полугодии 2010г. увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1 млн 311,9 тыс. т.