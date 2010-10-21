В Архангельской обл. Лимендский судостроительно-судоремонтный завод задолжал работникам свыше 10 млн руб. зарплаты.

Котласская межрайонная прокуратура Архангельской области в ходе проверки деятельности ОАО "Лимендский судостроительно-судоремонтный завод" выявила на предприятии нарушения трудового законодательства. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, перед 425 работниками завода образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 10 млн руб.



В настоящее время прокурор направил в суд 52 заявления о выдаче приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной сотрудникам предприятия зарплаты на общую сумму 727 тыс. 717,12 руб.