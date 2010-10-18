В.Матвиенко еще не решила, будет ли участвовать в предстоящих выборах депутатов Госдумы и ЗС Петербурга.
Санкт-Петербург и область, 18 окт 2010, 17:21
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В.Матвиенко еще не решила, будет ли участвовать в предстоящих выборах депутатов Госдумы и ЗС Петербурга.
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко еще не решила, будет ли она поддерживать кандидатов на предстоящих в конце 2011г. выборах депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания города. Об этом губернатор сообщила сегодня, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам развития Петербурга. "Об этом еще рано думать", - сказала она.
При этом В.Матвиенко отметила, что в настоящее время большинство депутатов городского парламента являются представителями партии "Единая Россия", и ими "было принято много документов, рассмотрено много законопроектов". "Это очень важно для города", - добавила губернатор.
Напомним, сама В.Матвиенко является членом "Единой России" с ноября 2009г.