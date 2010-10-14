Власти Ленобласти рассматривают возможность строительства центра хранения радиоактивных отходов региона.

Власти Ленинградской области рассматривают возможность строительства центра хранения радиоактивных отходов, производимых регионом. Об этом сегодня сообщил журналистам губернатор Ленобласти Валерий Сердюков. Он подчеркнул, что центр не должен использоваться как хранилище отходов всего Северо-Западна. "Собирать все отходы - с Северного флота, еще откуда-то - мы не будем", - сказал В.Сердюков. При этом он высказал мнение, что "такие центры нужно создавать в менее населенных местах, чем Ленинградская область".

Глава региона не назвал предполагаемого места создания центра хранения радиоактивных отходов, в то же время подчеркнув, что зона, где будет реализован проект, "должна быть санитарно защищена".

Напомним, в начале этой недели СМИ со ссылкой на неназванные источники в корпорации "Росатом" сообщили о планах государственной корпорации по строительству могильника для радиоактивных отходов в городе Сосновый Бор под Санкт-Петербургом, где находится Ленинградская АЭС и ведется строительство ЛАЭС-2.