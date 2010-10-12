В Ленобласти осужден водитель, сбивший насмерть пешехода после лишения прав за вождение в пьяном виде.

В Ленинградской области осужден водитель, сбивший насмерть пешехода сразу после привлечения к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы, а также лишен права управления транспортным средством. Отмечается, что свою вину мужчина признал полностью.



ДТП произошло на трассе "Кола" на территории Кировского района Ленобласти. Осужденный на автомобиле ВАЗ-21140 выехал на обочину дороги, сбив пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.



В пресс-службе прокуратуры Ленобласти подчеркивают, что той же ночью подсудимый уже управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что был привлечен к административной ответственности. Однако после отстранения сотрудниками дорожной милиции от управления транспортным средством мужчина пересел на другой автомобиль и совершил ДТП со смертельным исходом.