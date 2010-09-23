Стройкорпорация "Элис" в полном объеме выплатила доход по пятому купону облигаций серии 02 на сумму 9,14 млн руб.

ООО "Стройкорпорация "Элис" (Санкт-Петербург) в полном объеме выплатило доход по пятому купону облигаций серии 02 на сумму 9 млн 147,23 тыс. руб. Как сообщается в материалах компании, на одну ценную бумагу было начислено 92 руб. 25 коп. Ставка по пятому купону облигаций была определена на уровне 18,5% годовых. Общий размер выплаченного дохода по 1-5 купонам облигаций серии 02 таким образом составил 115 млн 995 тыс. руб.



Напомним, стройкорпорация "Элис" разместила по открытой подписке облигации серии 02 объемом 500 млн руб. в марте 2008г. Всего было эмитировано 500 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Ценные бумаги зарегистрированы под государственным номером 4-02-36291-R от 13 сентября 2007г. Срок обращения облигаций - 4 года 6 месяцев.



ООО "Стройкорпорация "Элис" (Санкт-Петербург) основано в 1998г., является девелопером на рынке жилой и коммерческой недвижимости. Головной компанией корпорации выступает Curanum Holdings Limited (Кипр). Чистая прибыль ООО "Стройкорпорация "Элис" по российским стандартам бухгалтерского учета в I квартале 2010г. увеличилась в 93,2 раза относительно аналогичного показателя 2009г. и составила 839 тыс. руб.