Объем строительных работ в Карелии в январе-августе 2010г. возрос в 1,4 раза - до 6,5 млрд руб.
Санкт-Петербург и область, 20 сен 2010, 18:59
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Объем строительных работ в Карелии в январе-августе 2010г. возрос в 1,4 раза - до 6,5 млрд руб.
Объем строительных работ в Республике Карелия в январе-августе 2010г. возрос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 6,5 млрд руб. Об этом информирует пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра строительства республики Александра Ефимова. По его словам, к концу текущего года объем выполненных работ в сфере строительства, предположительно, составит свыше 7 млрд руб.
Ввод жилья в Карелии за первые восемь месяцев 2010г. составил 88,6 тыс. кв. м, снизившись на 13,3% относительно показателя годом ранее. Жители республики за счет собственных и заемных средств в отчетный период построили и ввели 27,9 тыс. кв. м жилья, что на 6,3% меньше, чем в январе-августе 2009г.