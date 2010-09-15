Температура воздуха в Петербурге днем составит плюс 19 градусов.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге днем составит плюс 19 градусов. По данным Росгидрометцентра, сегодня ожидается переменная облачность, вечером вероятны дожди. Скорость юго-западного, западного ветра - 2 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться с 756 мм до 752 мм ртутного столба.



16 сентября с.г. столбик термометра ночью покажет 12 градусов выше ноля, днем воздух прогреется лишь до 17 градусов. Характер погоды существенно не изменится: синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь. Скорость западного, юго-западного ветра составит 1-2 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 752 мм ртутного столба.