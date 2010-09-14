Газпром и BASF обсудили ход совместной реализации проекта "Северный поток".

ОАО "Газпром" и BASF (с участием 100-процентной дочки BASF - Wintershall Holding) в ходе заседания Координационного комитета по стратегическому сотрудничеству обсудили ход совместной реализации проекта "Северный поток", в котором являются партнерами. Об этом сообщает пресс-служба российской газовой монополии. Во встрече приняли участие заместитель председателя правления Газпрома Александр Ананенков и член правления BASF SE Ханс-Ульрих Энгель. Стороны также обсудили вопросы строительства газопровода Грязовец - Выборг и германских газотранспортных магистралей OPAL и NEL. По данным управления, представители двух компаний выразили удовлетворение продвижением проекта по освоению ЗАО "Ачимгаз" участка 1А ачимовских залежей Уренгойского месторождения и развитием сотрудничества в рамках разработки Южно-Русского месторождения. Также было отмечено успешное взаимодействие Газпрома и BASF в области обмена опытом и обучения персонала. Участники заседания также остановились на перспективах партнерства компаний в сфере нефтегазохимии.



BASF SE является одной из ведущих в мире газо- и нефтехимических компаний. Компания занимается производством химреагентов, синтетических материалов, продукции для защиты растений, а также добычей и транспортировкой углеводородов.



Wintershall Holding AG - 100-процентное дочернее предприятие концерна BASF, работающее в области энергетики. ОАО "Газпром" и Wintershall Holding AG сотрудничают на протяжении примерно 20 лет. Компании создали совместные предприятия WINGAS и WIEH.



BASF SE и Wintershall Holding AG являются партнерами ОАО "Газпром" по освоению Южно-Русского нефтегазового месторождения, разработке первого опытного участка ачимовских залежей Уренгойского газонефтеконденсатного месторождения, а также строительству газопровода "Северный поток".