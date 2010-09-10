Управление по обращению с отходами Петербурга: Скопление птиц на свалке в Ленобласти мешает работе аэропорта Пулково.

Скопление птиц на территории полигона твердых бытовых отходов ЗАО "Завод комплексной переработки отходов" (Ломоносовский район Ленинградской области) мешает работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба городского управления по обращению с отходами производства и потребления, соответствующий вопрос обсуждался накануне в ходе совещания в комитете по благоустройству правительства Петербурга.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в период с 2006г. по 2010г. произошло 57 столкновений воздушных судов с птицами, с начала 2010г. зарегистрировано 15 таких случаев. "В результате выходят из строя двигатели самолетов, что приводит к совершению вынужденных посадок и в любой момент может привести к катастрофе. Ситуация создает опасность для жизни пассажиров, экипажей и наносит собственникам воздушных судов большой материальный ущерб", - подчеркивается в сообщении. Полигон находится на расстоянии 5,4 км от Пулково, в то время как по федеральным нормам использования воздушного пространства это расстояние должно составлять не менее 15 км.