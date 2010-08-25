Доллар подорожал в начале торговой сессии на 13 коп., котировки евро выросли на 20 коп.

Торги на российском валютном рынке начались сегодня со снижения курса национальной валюты по отношению к доллару, евро и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро). Средневзвешенный курс американской валюты расчетами tomorrow по состоянию на 10:30 мск составлял 30,8831 руб./долл., что на 13 коп. выше официального курса доллара к рублю, установленного Банком России с 25 августа 2010г. При этом максимальные сделки по доллару совершаются на уровне 30,92 руб./долл., минимальные - 30,86 руб./долл.
Довольно ощутимо подорожала в начале торговой сессии единая европейская валюта. По состоянию на 10:30 мск средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow составлял 39,0649 руб./евро, что на 20 коп. выше официального курса евро к рублю, установленного Банком России с 25 августа 2010г. Максимальные сделки по евро совершаются на уровне 39,0874 руб./евро, минимальные - 39,04 руб./евро.
Стоимость бивалютной "корзины" (0,55 долл. и 0,45 евро) по состоянию на 10:30 мск составляла 34,5579 руб., что на 2 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Напомним, что официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России с 25 августа 2010г., составляет 30,7559 руб./долл., курс евро - 38,8662 руб./евро.