Чистая прибыль Вологодского оптико-механического завода по РСБУ в I полугодии выросла в 1,5 раза - до 123 млн руб.

Чистая прибыль ОАО "Вологодский оптико-механический завод" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2010г. увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 123 млн 3 тыс. руб. Как сообщается в официальных материалах компании, рост показателя связан с изменением объемов производства и реализации, а также с изменением в структуре выпускаемой продукции и себестоимости реализованной продукции, а также с сезонным спросом на часть выпускаемой продукции.



Выручка предприятия по РСБУ в январе-июне текущего года возросла на 27,8% относительно прошлогоднего показателя - до 1 млрд 854 млн 564 тыс. руб.



ОАО "Вологодский оптико-механический завод" основано в октябре 1971г. Предприятие выпускает сложные оптико-электронные и оптико-механические приборы, изделия для пищевой промышленности, станкостроения и приборы бытовой техники. Уставный капитал общества сформирован из 113 тыс. 844 обыкновенных акций и 37 тыс. 948 привилегированных акций.