Чистая прибыль "Колэнергосбыта" по РСБУ в I полугодии 2010г. составила 340,6 млн руб. против убытка годом ранее.

Чистая прибыль ОАО "Кольская энергосбытовая компания" ("Колэнергосбыт") по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2010г. составила 340 млн 586 тыс. 544 руб. против чистого убытка за аналогичный период минувшего года в размере 439 млн 107 тыс. 305 руб. Об этом сообщается в официальных материалах компании. Выручка общества за отчетный период выросла на 40,1% и достигла 6 млрд 151 млн 365 тыс. 682 руб.



ОАО "Колэнергосбыт" создано в результате реорганизации ОАО "Колэнерго" в форме выделения и зарегистрировано в качестве юридического лица 1 октября 2005г. Основным видом деятельности компании является реализация электроэнергии потребителям Мурманской области. Чистая прибыль ОАО "Колэнергосбыт" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г. упала в 28,2 раза по сравнению с предшествующим годом и составила 7 млн 994 тыс. руб.