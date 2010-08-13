Росстат: Производство бензина в РФ с 2 по 8 августа сократилось на 0,9% - до 716 тыс. т.

Объем производства бензина в РФ в период с 2 по 8 августа 2010г. уменьшился на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей - до 716 тыс. т. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). При этом выпуск дизельного топлива сократился на 2,7% - до 1 млн 394 тыс т.



В июне 2010г. было произведено 2 млн 850 тыс. т бензина, что на 1,8% ниже уровня предыдущего месяца и на 4% меньше аналогичного показателя за июнь 2009г. Объем производства дизтоплива в июне 2010г. составил 5 млн 615 тыс. т, что на 3,2% меньше по отношению к предыдущему месяцу, но на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009г.



В Москве производство бензина сократилось по сравнению с предыдущей неделей на 10,1%, дизтоплива - на 5,8%. В Ленинградской области производство бензина уменьшилось на 26,4%, дизтоплива - на 17,2%. Абсолютные показатели Росстат не приводит.