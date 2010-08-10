Правительство Петербурга утвердило перечень праздников, обязательных к телетрансляции.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило перечень праздников, обязательных к телетрансляции. Как сообщил председатель комитета по печати правительства города Юрий Зинчук в ходе сегодняшнего заседания Смольного, в список вошли Рождество Христово, Пасха, День Победы в Великой Отечественной войне, День Военно-морского флота и праздник выпускников "Алые паруса". Кроме того, в список решено включить обязательную трансляцию празднования Дня города.