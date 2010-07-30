В Архангельском рыбном порту на траулере произошла утечка 20 кг аммиака.

На территории Архангельского рыбного порта в трюме траулера "Мичуринск" накануне произошла разгерметизация баллона объемом 50 л с аммиаком. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона, в результате утечки в атмосферу попало 20 кг ядовитого вещества. С борта судна были эвакуированы 7 членов экипажа, никто из них не пострадал.



К текущему времени спасатели вынесли поврежденный баллон из трюма. Пожарные пролили место утечки водой, чтобы осадить аммиак.



По предварительной информации, разгерметизация емкости с аммиаком, используемым для холодильной установки, произошла из-за высокой температуры, возникшей в помещениях судна.