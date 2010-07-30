В Коми введен особый противопожарный режим в связи с продолжающимися лесными пожарами.

На территории Республики Коми введен особый противопожарный режим в связи с продолжающимися лесными пожарами. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, соответствующее постановление в целях предотвращения пожаров накануне подписал глава Коми Вячеслав Гайзер. "Спасательное" ведомство призывает жителей республики избегать посещения лесов.

Отметим, в настоящее время в Республике Коми действуют два серьезных лесных пожара - площадью 320 га в Удорском районе и на площади 300 га в Княжпогостском районе. Всего за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 35 действующих лесных пожаров на площади 1 тыс. 748 га. Из них 15 - уже локализовано, 6 - ликвидировано.