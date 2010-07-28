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Консолидированная добыча "Газпром нефти" в I полугодии 2010г. увеличилась на 7,1% - до 24,431 тыс. т.
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Консолидированная добыча "Газпром нефти" в I полугодии 2010г. увеличилась на 7,1% - до 24,431 тыс. т.
Санкт-Петербург и область, 28 июл 2010, 17:00
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Консолидированная добыча "Газпром нефти" в I полугодии 2010г. увеличилась на 7,1% - до 24,431 тыс. т.

Консолидированная добыча нефти группы компаний "Газпром нефть" увеличилась в I полугодии 2010г. на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,431 млн т. Об этом сообщило управление информации "Газпром нефти".

При этом консолидированная среднесуточная добыча в I полугодии составила более 136,7 тыс. т.

Первый зарубежный актив "Газпром нефти" - предприятие "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) - в I полугодии 2010г. увеличило добычу на 24,8% по сравнению с I полугодием 2009г. - до 448,1 тыс. т нефти. 100-процентная "дочка" "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Хантос" - увеличила добычу в отчетном периоде на 21% - до 4 млн 728 тыс. т нефти. Кроме того, перевыполнен полугодовой бизнес-план Муравленковского филиала - "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - на 2,1%, добыто 5 млн 141 тыс. т нефти. Добыча нефти совместными предприятиями "Томскнефть" и "Славнефть" (в каждом "Газпром нефти" принадлежит по 50%) в I полугодии стабилизировалась, перевыполнение бизнес-плана по обществам составило 1,3% (33,3 тыс. т) и 0,2% (8,3 тыс. т) соответственно.

Кроме того, существенный рост добычи нефти отмечается в компаниях Sibir Energy и СТС-Сервис, приобретенных "Газпром нефтью" в 2009г. и в начале 2010г. соответственно. Перевыполнение бизнес-плана обществами составило 8% (156,4 тыс. т) и 28% (12,6 тыс. т) соответственно.

Замгендиректора "Газпром нефти" по разведке и добыче Борис Зильберминц, цитируемый в сообщении, комментируя итоги I полугодия 2010г., отметил: "Роста добычи по итогам I полугодия удалось достичь в основном за счет эффективного проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ). Если в I квартале 2010г. проведение ГТМ было серьезно осложнено неблагоприятными метеоусловиями, то уже во II квартале все отставание было ликвидировано, и более того нам удалось существенно перевыполнить объемы ГТМ. Таким образом, в I полугодии 2010г. нам удалось не только перевыполнить плановые показатели по уровню добычи, но и превысить большинство показателей аналогичного периода прошлого года".

"Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома, которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный капитал компании равен 7 млн 586 тыс. 79,4224 руб., он разделен на 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. каждая. "Газпром нефть" в 2008г. сократила собственную добычу нефти по сравнению с 2007г. на 5,8% - до 30,776 млн т, консолидированная добыча составила 46 млн т. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти "Газпром нефти" до 100 млн т. Чистая прибыль компании по РСБУ за 2009г. составила 55,407 млрд руб., что на 21,4% ниже уровня 2008г.

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