В Петербурге из-за сообщения о минировании проводилась проверка на Южной ТЭЦ.

В Санкт-Петербурге сегодня около 9:40 мск в дежурную часть ГУВД региона поступил анонимный звонок от женщины, которая сообщила о минировании Южной ТЭЦ ОАО "ТГК-1". Как передает пресс-служба генерирующей компании, на работу станции инцидент не повлиял, энергоснабжение потребителей осуществляется в обычном режиме.



После сообщения о готовящемся взрыве на ТЭЦ были введены повышенные меры безопасности. В ходе обязательных в таких случаях мероприятий, проведенных сотрудниками спецподразделений и персоналом станции, угроза взрыва не подтвердилась.



К настоящему времени сотрудники правоохранительных органов уже установили личность звонившей. В милиции выяснили, что пожилая женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.