В Санкт-Петербурге ограничивается движение транспорта по ряду магистралей.

В связи с текущим ремонтом дорожного покрытия вводятся новые ограничения движения на ряде центральных магистралей Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба городского правительства, с 20 по 23 июля 2010г. будет закрыт перекресток Дегтярной и 8-й Советской улиц. С 23 июля до 31 декабря 2010г. предполагается закрытие набережной реки Мойки от Гороховой улицы до Исаакиевской площади. Также с 23 июля закроется движение по проспекту Римского-Корсакова от улицы Глинки до набережной Крюкова канала - до 26 июля, с 19 июля по 20 октября 2010г. будет ограничен проезд по улице Глинки - от улицы Союза Печатников до улицы Декабристов, и участок улицы Союза Печатников от набережной Крюкова канала до улицы Глинки.

На Петроградской стороне сегодня-завтра из-за работ на газопроводе будет ограничено движение по Пионерской улице от Малого проспекта до Большого проспекта П.С. По этой же причине с 23 до 25 июля 2010г. ограничивается движение транспорта по Барочной улице от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова, с 24 до 26 июля 2010г. из-за работ на водопроводе - по Большому проспекту Петроградской стороны, от улицы Подрезова до улицы Бармалеева.

В южных районах города из-за текущего ремонта дорожного покрытия с сегодняшнего дня до завтрашнего будет ограничено движение по Софийской улице от улицы Белы Куна до улицы Турку, с 21 июля до 25 июля - по Рыбинской улице от Обводного канала до Боровой улицы. В связи с работами по ремонту теплосети с 19 июля по 2 августа и с 6 по 22 августа 2010г. движение будет затруднено по проспекту Славы в районе Белградской улицы.

Из-за работ по ремонту дорожного покрытия и теплосетей будет полностью закрыто движение по Баррикадной улице от Оборонной улицы до улицы Зои Космодемьянской в период с 20 по 27 июля 2010г., по Среднеохтинскому проспекту от Шепетовской улицы до Большой Пороховской улицы - с 25 июля по 2 августа 2010г., по Тбилисской улице от Горной улицы до Солунской улицы - с 25 июля до 25 августа 2010г.

На севере Петербурга по ряду улиц также будет ограничиваться движение транспорта. С 23 по 26 июля и с 6 по 9 августа с 23:00 мск до 6:00 мск из-за ремонта инженерных сетей ограничивается движение по Чугунной улице от Менделеевской улицы до Арсенальной улицы, с 24 по 25 июля 2010г. - по Киришской улице от улицы Черкасова до Гражданского проспекта. Из-за устройства временного въезда с 20 по 21 июля 2010г. будет трудно проехать по боковому проезду Северного проспекта от улицы Есенина до проспекта Энгельса. В связи с прокладкой канализации с 23 июля до 30 августа 2010г. будет ограничено движение транспорта по улице Ушинского от проспекта Просвещения до Тимуровской улицы. По перекрестку Лесного проспекта и улице Комиссара Смирнова движение будет затруднено с 22 по 29 июля 2010г. в связи с дорожным ремонтом.