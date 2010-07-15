Температура воздуха в Петербурге днем составит плюс 34 градуса.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге днем составит плюс 34 градуса. По данным Росгидрометцентра, сегодня ясно, без осадков и штиль. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 760-761 мм ртутного столба.



16 июля характер погоды в Северной столице изменится. По прогнозу синоптиков, завтра ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса, днем - плюс 32 градуса. Северо-западный ветер разовьет скорость 2 м/с. Атмосферное давление в течение дня незначительно повысится - с 761 мм до 764 мм ртутного столба.