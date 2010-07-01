Фонд ЖКХ одобрил заявку Новгородской обл. на предоставление финансовой поддержки в объеме 122,88 млн руб.

Фонд содействия реформированию ЖКХ сегодня одобрил заявку Новгородской области на предоставление в 2010г. финансовой поддержки из средств фонда в объеме 122,88 млн руб. Как сообщает пресс-служба Фонда ЖКХ, эти средства будут направлены на реализацию в регионе программы переселения граждан из аварийного жилья в малоэтажные дома.



На условиях софинансирования область добавит к указанной сумме 11,31 млн руб. средств собственного бюджета. В результате планируется расселить 33 аварийных здания, улучшив условия проживания 304 жителей региона.



Напомним, в 2008-2009гг. Новгородской области для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и расселения аварийного жилья Фонд ЖКХ выделил в общей сложности 693,46 млн руб. Добавив к этой сумме 216,67 млн руб. из бюджета, власти региона провели ремонт в 474 жилых зданиях и расселили 63 аварийных дома. Условия проживания улучшили 65 тыс. 368 человек.



Отметим, в настоящее время на рассмотрении в Фонде ЖКХ находится еще одна заявка Новгородской области на предоставление поддержки в текущем году. Область рассчитывает получить из средств 640,2 млн руб. для проведения капремонта в 413 многоквартирных домах.