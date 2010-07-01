Оборот корпоративных ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже в I полугодии упал в 2,7 раза - до 324,28 млн руб.

Оборот корпоративных ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже в I полугодии 2010г. упал в 2,74 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 324 млн 280 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба биржи, оборот торгов корпоративными ценными бумагами за II квартал нынешнего года составил 200 млн 180 тыс. руб. Рост по сравнению с показателем в I квартале 2010г. (124 млн 100 тыс. руб.) составил 61,3%.



ОАО "Санкт-Петербургская биржа" - преемник некоммерческого партнерства "Фондовая биржа "Санкт-Петербург". НП было преобразовано в открытое акционерное общество 23 января 2009г. НП "Фондовая биржа "Санкт-Петербург" создано в 1997г. Учредителями биржи стали 47 инвестиционных компаний, 16 банков, Расчетно-депозитарный центр, Московская международная фондовая биржа и биржа "Санкт-Петербург". Оборот корпоративных ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже в 2009г. упал в 56,3 раза по сравнению с предшествующим годом - до 1 млрд 388 млн руб.