Правительство Вологодской обл. утвердило программу внедрения инноваций на 2011-2015гг. стоимостью 458 млн руб.

Правительство Вологодской области утвердило долгосрочную целевую программу "Внедрение инновационных технологий, продукции и услуг в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры на период 2011-2015гг.". Как сообщает пресс-служба регионального правительства, общий объем финансирования программы составляет 458 млн руб.

Документ разработал департамент дорожного хозяйства и транспорта области. В соответствии с программой, для повышения качества дорожной сети, в частности, предусмотрено использование гофрированных труб, геотекстильных материалов, георешеток, щебеночно-мастичного асфальтобетона, технологии армирования конструктивных слоев дорожного покрытия геосетками.