Чистая прибыль "Акрона" по МСФО за I квартал 2010г. составила 1 млрд 747 млн руб. против убытка годом ранее.
Санкт-Петербург и область, 17 июн 2010, 16:08
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Чистая прибыль "Акрона" по МСФО за I квартал 2010г. составила 1 млрд 747 млн руб. против убытка годом ранее.
Чистая прибыль ОАО "Акрон" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2010г. составила 1 млрд 747 млн руб. против чистого убытка в размере 849 млн руб. за аналогичный период 2009г. Об этом говорится в сообщении компании.