ТГК-1 начала плановый ремонт на Северной ТЭЦ (Петербург) в рамках подготовки к отопительному сезону 2010-2011гг.

ОАО "ТГК-1" приступило к плановому ремонту на Северной ТЭЦ (Санкт-Петербург) в рамках подготовки к отопительному сезону 2010-2011гг. Как сообщает пресс-служба компании, срок проведения работ по техническому обслуживанию оборудования, обеспечивающего подачу горячей воды потребителям города, по всем ТЭЦ сокращен до 14 дней (ранее горячую воду отключали на срок не менее трех недель). В зоне Выборгской ТЭЦ горячее водоснабжение потребителей второй год подряд останавливаться не будет.



Напомним, согласно обнародованному ранее ТГК-1 графику отключения ТЭЦ, с 21 июня начнутся работы на установках ГВС Василеостровской и второй очереди Автовской ТЭЦ, а также на электростанциях N1 и N3 Центральной ТЭЦ. С 24 июня к аналогичным процедурам приступит персонал Южной ТЭЦ. На электростанции N2 Центральной ТЭЦ установки горячего водоснабжения будут остановлены с 7 по 20 июля, на Первомайской ТЭЦ - с 12 по 25 июля, на Правобережной ТЭЦ - с 27 июля по 9 августа. Завершится период летних ремонтов на ТЭЦ компании ТГК-1 26 августа, когда будет пущена в работу после регламентного обслуживания первая очередь Автовской ТЭЦ.



Как сообщалось ранее, ОАО "ТГК-1" в рамках работ по подготовке к отопительному сезону 2010-2011гг. планирует направить 2,6 млрд руб. на ремонт оборудования в регионах своей деятельности. На производственных объектах общества запланированы капитальные ремонты 11 котлоагрегатов суммарной производительностью 2 тыс. 396 т пара в час, трех водогрейных котлов мощностью по 100 Гкал/ч каждый, а также 6 турбоагрегатов общей мощностью 372,5 МВт.



ОАО "ТГК-1" зарегистрировано в 2005г. С 1 ноября 2006г. межрегиональный производственный комплекс ТГК-1 действует как единое акционерное общество. Предприятие объединяет 55 электростанций в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Выработка электроэнергии ТГК-1 в 2009г. снизилась на 0,6% по сравнению с 2008г. - до 26 млрд 761 млн кВт/ч. Чистая прибыль ОАО "ТГК-1" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г. возросла в 14,71 раза по сравнению с предшествующим годом и достигла 3 млрд 366 млн руб. Выручка увеличилась на 23% к уровню 2008г. - до 38 млрд 372 млн руб. Основные акционеры ОАО "ТГК-1": 51,79% акций принадлежит ООО "Газпром энергохолдинг", 25,66% - Fortum Power and Heat Oy. Остальные акционеры владеют 22,55% акций компании.