Минобороны РФ выставило на торги здание на Адмиралтейской набережной в Петербурге, начальная цена - 750 млн руб.
Санкт-Петербург и область, 03 июн 2010, 14:10
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Минобороны РФ выставило на торги здание на Адмиралтейской набережной в Петербурге, начальная цена - 750 млн руб.
Министерство обороны РФ выставило на торги здание, расположенное на Адмиралтейской набережной, 12-14, в Санкт-Петербурге. Как сообщается в официальных материалах военного ведомства, начальная цена лота составляет 750 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8 июня до 7 июля 2010г. Аукцион состоится 14 июля текущего года.
Площадь продаваемого помещения составляет 6 тыс. 215 кв. м. Здание находится в государственной собственности.
Отметим, здание на Адмиралтейской набережной является вновь выявленным памятником регионального значения.