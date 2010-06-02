Правительство Карелии и госкорпорация "Росатом" 7 июня 2010г. подпишут соглашение о сотрудничестве.

Правительство Республики Карелия и государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 7 июня 2010г. подпишут соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального правительства.



В документе, в частности, отражена совместная работа властей региона и госкорпорации по разработке программ и мероприятий для увеличения объема производства продукции, выпускаемой организациями Карелии. Кроме того, в соглашении предусмотрено предоставление льгот и тарифных преференций для компаний, выпускающих продукцию атомного и энергетического машиностроения.