Объем торгов на срочном рынке биржи "Санкт-Петербург" с 5 по 9 апреля увеличился на 44,64% - до 457,49 млн руб.

Объем торгов на срочном рынке биржи "Санкт-Петербург" за торговую неделю с 5 по 9 апреля 2010г. увеличился на 44,64% по сравнению с предшествующей неделей и достиг 457 млн 490 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба биржи, за отчетный период было заключено 1 тыс. 669 сделок на 11 тыс. 712 контрактов (неделей ранее - 1 тыс. 104 сделки и 8 тыс. 228 контрактов).



Объем открытых позиций при закрытии торговой сессии зафиксирован на отметке 1 тыс. 24 контракта, что составляет 37 млн 616,01 тыс. руб.



ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" основано в январе 1991г. в соответствии с решением президиума Ленинградского городского совета. Оборот торгов на срочном рынке биржи в 2009г. возрос на 35,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 15 млрд 271 млн руб.