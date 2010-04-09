В Петербурге вынесен приговор риелтору за хищение свыше 200 млн руб., в том числе у игроков ФК "Зенит".

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор заместителю генерального директора ООО "Агентство недвижимости "Невский проспект" Виктории Ковба, обвинявшейся в мошенничестве на крупную сумму и отмывании денежных средств. Как сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры, женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму свыше 200 млн руб.

Риелтор признана виновной в совершении 12 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и 7 эпизодов отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений (чч. 1 и 2 ст.174.1 УК РФ).

Суд установил, что в период с 2005г. по 2008г. В.Ковба, воспользовавшись сложившимися доверительными отношениями с потерпевшими, совершила хищение денежных средств на общую сумму порядка 200 млн руб. От действий обвиняемой пострадали в том числе бывшие и действующие игроки футбольного клуба "Зенит".

Исполняя полномочия генерального директора агентства недвижимости, женщина сообщала потерпевшим заведомо ложные сведения о возможности выгодного вложения крупных сумм в сделки с недвижимостью. Осужденная предлагала инвесторам вкладывать деньги в строительство малоэтажных коттеджных комплексов, обещая в случае необходимости вернуть вложения в виде отдельного коттеджа или других объектов недвижимости. Однако, заключив договоры займа, В.Ковба похищала денежные средства, которые в дальнейшем легализовала путем оформления кредитов в различных банках Петербурга. Женщина исправно платила взносы по кредитам с помощью похищенных средств, а на полученные займы приобретала имущество.