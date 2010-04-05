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Торги на российском рынке акций завершились ростом ведущих фондовых индексов.
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Торги на российском рынке акций завершились ростом ведущих фондовых индексов.
Санкт-Петербург и область, 05 апр 2010, 20:04
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Торги на российском рынке акций завершились ростом ведущих фондовых индексов.

Торги на российском рынке акций завершились сегодня незначительным ростом ведущих фондовых индексов. Правда, торги проходили на довольно низких объемах, поскольку на западных фондовых площадках сегодня был выходной. По итогам торговой сессии индекс ММВБ подрос на 0,5% - до 1487,55 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1626,79 пункта, что на 0,76% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard подрос на 0,41% - до 10198,96 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 34,74 млрд руб., в RTS Standard - 7,56 млрд руб.

На ФБ ММВБ в лидерах роста по итогам торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,27%), ЛУКОЙЛа (+1,08%), "РусГидро" (+1,4%), ВТБ (+0,49%), "Ростелекома" (+0,67%) и "Татнефти" (+0,47%). В РТС подросли котировки Сбербанка (+0,66%), ЛУКОЙЛа (+2,26%), "Газпром нефти" (+1,8%), "РусГидро" (+0,88%) и SOLLERS (+4,32%).

Аналитик компании "Атон" Наталья Выгодина отмечает, что сегодня торги на российских площадках проходили на фоне низкой активности игроков и при небольшом обороте. Виной всему - выходной день на фондовых площадках Европы. Акции металлургических компаний сегодня оказались под давлением после публикации отчета ММК. 6 апреля не ожидается публикации важных данных, которые смогли бы существенно повлиять на ход торгов. Однако активность на российских площадках может вырасти после открытия торгов в Европе. "Индекс ММВБ на протяжении всего дня торговался в узком коридоре под сопротивлением 1490 пунктов. Данная отметка останется актуальной и на следующий торговый день", - подчеркнула Н.Выгодина.

В свою очередь заместитель руководителя аналитического отдела ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн считает, что на этой неделе рынки могут продемонстрировать положительную динамику, хотя в середине торговой недели возможна коррекция. "Российским бумагам, безусловно, окажут поддержку высокие цены на нефть и другие сырьевые товары. Скорее всего, цены на сырьевые товары будут оставаться на высоком уровне, поскольку данные с рынка труда США показали, что темпы роста американской экономики продолжают нарастать", - заключил эксперт.

"Набор позитива, сформировавшийся к началу недели, еще имеет существенный потенциал. Рынки западных стран находятся в ожидании отчетностей компаний. По аналогии с предыдущим кварталом сейчас надежды на отчетность довольно оптимистичны. В совокупности с закрытием реестров акционеров и ожиданий выплаты дивидендов, данное обстоятельство можно рассматривать как серьезный аргумент за продолжение роста на фондовых рынках. Недаром по статистике за многолетнюю историю получается, что апрель месяц является в среднем наиболее растущим периодом года", - отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. По его словам, желания роста еще очень сильны: цены на нефть и рост многих фондовых рынков, а также ряд иных ожидаемых позитивных факторов поддерживают оптимистичный фон. "Однако достижение нашим рынком максимумов января настраивает игроков на возможную коррекцию. Да и внепланового заседания ФРС США рынки будут ожидать с большим опасением", - подчеркнул Н.Подлевских.

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