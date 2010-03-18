На СПВБ состоится аукцион по размещению средств Фонда ЖКХ в объеме 5 млрд руб.

На Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) сегодня состоится очередной аукцион по размещению временно свободных средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на депозитах уполномоченных банков. Согласно материалам фонда, к размещению на банковских депозитах будет предложено 5 млрд руб. сроком на 20 дней.



Аукционы по размещению временно свободных средств Фонда ЖКХ на депозитах уполномоченных банков проводятся на СПВБ с 2008г. В ходе предыдущего аукциона 2 марта 2010г. фонд разместил 5 млрд 999 млн 999 тыс. руб.