На СПВБ состоится аукцион по размещению средств Фонда ЖКХ в объеме 5 млрд руб.
Санкт-Петербург и область, 18 мар 2010, 09:15
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На СПВБ состоится аукцион по размещению средств Фонда ЖКХ в объеме 5 млрд руб.
На Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) сегодня состоится очередной аукцион по размещению временно свободных средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на депозитах уполномоченных банков. Согласно материалам фонда, к размещению на банковских депозитах будет предложено 5 млрд руб. сроком на 20 дней.
Аукционы по размещению временно свободных средств Фонда ЖКХ на депозитах уполномоченных банков проводятся на СПВБ с 2008г. В ходе предыдущего аукциона 2 марта 2010г. фонд разместил 5 млрд 999 млн 999 тыс. руб.