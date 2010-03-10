Акционеры концерна YIT на годовом собрании утвердят размер дивидендов за 2009г.

Акционеры финского строительного концерна YIT на общем годовом собрании сегодня планируют утвердить размер дивидендов за 2009г. Как сообщается в материалах компании, ранее совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2009г. в размере 0,4 евро за одну акцию.

Рекомендованный к выплате размер дохода на одну ценную бумагу по итогам 2009г. снизился по сравнению в предшествующим годом на 25%. Отметим, размер дивидендов концерна за 2008 финансовый год составил 0,5 евро на одну акцию.

Концерн YIT является крупной европейской компанией, предоставляющей услуги по проектированию, строительству и техническому обслуживанию зданий, промышленных предприятий, коммерческих комплексов и телекоммуникационных сетей. Отдельное направление деятельности компании - жилищное строительство под брендом "ЮИТ Дом". Компания работает в странах Северной и Центральной Европы, Балтии и России. Акции ЮИТ котируются на скандинавской бирже NASDAQ OMX в Хельсинки. Операционная прибыль концерна в 2009г. снизилась на 36% по сравнению с предшествующим годом - до 165,5 млн евро.