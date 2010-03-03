В Левашово под Петербургом в результате пожара в здании склада сгорела сауна.

В поселке Левашово под Санкт-Петербургом накануне произошел пожар в одноэтажном кирпичном здании склада. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС города, в результате выгорело помещение сауны площадью 5 кв. м. Кроме того, сгорели и были разобраны чердачные перекрытия площадью 3 кв. м. Огонь вспыхнул около 14:00 мск 2 марта 2010г. в доме N1 по улице Карла Маркса.



Всего за минувшие в Петербурге произошло 10 пожаров, в которых пострадали два человека. Так, около 3:00 мск загорелась мебель в коридоре трехкомнатной квартиры дома N5/1 по улице Руднева. Мужчина и женщина получили отравление угарным газом и были госпитализированы.