Официальный курс доллара снизился на 9 коп.

На российском валютном рынке ММВБ сегодня зафиксировано разнонаправленное движение ведущих валют. Рубль дешевеет по отношению к евро и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро) и дорожает по отношению к доллару. Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 28 февраля 2010г., снизился на 9 коп. и составил 29,9484 руб./долл. По состоянию на 12:30 мск средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow составлял 29,9486 руб./долл. Минимальные сделки по доллару совершаются на уровне 29,9 руб./долл., максимальные - 29,96 руб./долл.

Единая европейская валюта сегодня, наоборот, подорожала по отношению к рублю. По состоянию на 12:30 мск средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow составлял 40,8281 руб./евро, что на 7 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по евро совершаются на уровне 40,8449 руб./евро, минимальные - 40,785 руб./евро.

Стоимость бивалютной "корзины" по состоянию на 12:30 мск составляла 34,8482 руб., что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Стоит также отметить, что сегодня - нерабочий день в странах-эмитентах иностранных валют, котируемых на ММВБ. В этой связи торги по доллару и евро расчетами today не проводятся. Обязательства по итогам торгов 26 и 27 февраля 2010г. будут учтены в расчетах 1 марта 2010г.

Аналитики НОМОС-банка отмечают, что накануне ситуация на международных валютных торгах разворачивалась не в пользу доллара. Так, пара евро/доллар в течение дня поднялась с 1,346 долл./евро до 1,362 долл./евро. Кроме того, ослабление доллара было поддержано не слишком позитивной американской статистикой. "Сегодня в отсутствие внешних ориентиров торги на российском рынке не отличаются особой активностью. С открытием "корзина" подорожала до 34,85 руб., но в последующем рынок пока обходится без заметных движений. Мы по-прежнему ожидаем, что дефицит свободной валюты, связанный с интенсивными интервенциями ЦБ, на следующей неделе может привести к ослаблению рублевого курса", - заключили аналитики НОМОС-банка.